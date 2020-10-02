ألمانيا – حازت شركة IDT Biologika للتكنولوجيا الحيوية، على موافقة هيئة تنظيم اللقاحات الألمانية لتصبح ثالث شركة ألمانية تطلق تجارب بشرية للقاح تجريبي لفيروس كورونا في البلاد.

وستُجرى تجربة اللقاح، التي تم تطويرها بالتعاون مع المركز الألماني لأبحاث العدوى (DZIF)، على 30 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، وسيحصلون على لقاحين كل أربعة أسابيع.

ومن المقرر إجراء تجربة أكبر للمرحلة الثانية، والتي ستشمل متطوعين كبار السن، في نهاية هذا العام، إذا أظهرت نتائج دراسة المرحلة المبكرة أن اللقاح آمن وينتج استجابة مناعية.

وتنتج شركة IDT Biologika، غير المدرجة في البورصة ومقرها في ديساو روسلاو في شرق ألمانيا، لقاحات فيروسية لشركات الأدوية وتساعد في ستة مشاريع تتعلق بـ”كوفيد-19″، بما في ذلك اللقاح التجريبي لشركة AstraZeneca ضد فيروس كورونا.

ويعتمد ما يسمى بلقاح viral vector vaccine الخاص بها، على فيروس جدري معدل وغير ضار تم استخدامه بالفعل لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

والمئات من لقاحات “كوفيد-19” المحتملة في مراحل مختلفة من التطوير، مع وجود 41 منها في مراحل التجارب البشرية في جميع أنحاء العالم، بينها روسيا والصين.

ومنحت ألمانيا صانعي اللقاحات BioNTech وCureVac 627 مليون يورو (734.78 مليون دولار) للمساعدة في تسريع العمل على لقاح “كوفيد-19” وزيادة الطاقة الإنتاجية الألمانية. وتجري الآن محادثات مع IDT Biologika حول توفير التمويل لها أيضا.

المصدر: رويترز