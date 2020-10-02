كوالا لمبور – قد تتطور أعراض نقص فيتامين B12 ببطء شديد على مدى فترة طويلة من الزمن، وقد يصعب اكتشافها.

ويعتبر B12 مكونا أساسيا لصحة الجسم، حيث إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.

ونظرا لأن الفيتامين ضروري لإنتاج الخلايا العصبية، فقد تواجه إحساسا “غريبا” في الجسم إذا كنت تعاني من نقص حاد.

وعلقت ADA – وهي شركة صحية عالمية أسسها أطباء وعلماء ورواد في الصناعة – أن نقص فيتامين B12 ليس نادرا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وأضافت أن “أحاسيس غريبة” يمكن أن تظهر “في اليدين أو الساقين أو القدمين”. وقد تعاني حتى من وخز وإبر، والتي تحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن الأعصاب.

وهناك علامتان رئيسيتان في الجسم، تشيران إلى انخفاض مستويات B12:

– ألم في اليدين

قد يكون الوخز الحاد والألم في راحة إحدى اليدين أو كلتيهما، مؤشرا على أن مستويات B12 لديك منخفضة بشكل خطير.

ويحدث هذا فجأة ومن دون سبب واضح في بقعة أسفل إصبع البنصر، تقريبا حيث يوجد تجعد راحة اليد الأول، كما أوضح Thyroid Patient Advocacy.

– صدمة عصبية على الجسم

يمكن الشعور بها وتأتي في غضون ثوان قليلة قبل أن تحدث، ثم تضرب مثل صدمة كهربائية خفيفة ولكن عميقة وتنحسر سريعا، وفقا لـ Thyroid Patient Advocacy.

وقد تحدث في جانب أي من الوركين أو على جانبي الجزء العلوي من الجسم، على طول الأضلاع. والأسوأ من ذلك، أنه يمكن أن تحدث على التوالي في موقعين أو ثلاثة مواقع، واحدا تلو الآخر مباشرة.

المصدر: إكسبريس