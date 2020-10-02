ارتفاع صادرات النفط العراقي 16 ألف برميل يومياً في سبتمبر

ارتفاع صادرات النفط العراقي 16 ألف برميل يومياً في سبتمبر

بغداد – أعلنت وزارة النفط العراقية، امس أنها صدرت 2.613 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيادة 16 ألف بزميل يوميا مقارنة مع صادرات أغسطس/ آب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن صادراتها خلال الشهر الماضي، صعدت من 2.597 مليون برميل يومياً من الخام في أغسطس السابق له.

هذه أول زيادة يسجلها العراق في الصادرات، منذ بدء خفض الإنتاج والصادرات تدريجياً مطلع مايو/ أيار الماضي التزاماً باتفاق مجموعة “أوبك+” الخاص بخفض الإنتاج دعماً للأسعار.

وبلغ إجمالي إيرادات صادرات الخام نحو 3.1 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، نزولا من 3.5 مليارات دولار في أغسطس، مع تأثر الأسعار سلبا في سبتمبر.

بحسب البيانات، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 78 مليونا و388 ألفاً و619 برميلاً في سبتمبر الماضي، بمعدل يومي بلغ 2.613 مليون برميل يومياً”.

بلغ المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (جنوب)، 2.5 مليون برميل، ومن ميناء جيهان التركي 104 آلاف برميل، بينما بلغ معدل النفط المصدر إلى الأردن 8.5 آلاف برميل يومياً.

في 6 أغسطس الماضي، أعلن العراق خطة لخفض إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال أغسطس، تماشياً مع اتفاق تحالف (أوبك+)، لتحقيق نسبة الخفض الكاملة المقررة ضمن حصة البلاد من إجمالي الخفض.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، توصل تحالف “أوبك+” إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وتم تقليص خفض الإنتاج اعتبارا من مطلع أغسطس إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أزيد من 90 بالمئة من إيراداته.

الأناضول