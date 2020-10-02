ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي على أن تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان الأخيرة تعتبر تحركات وردات فعل متوقعة من قبل جماعة الاخوان المسلمين.

الدرسي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن كل مادة من مواد الاتفاق السياسي تتضمن فخ زرعته جماعة الاخوان المسلمين و ذيوله الذين كانوا يتفاوضون عنهم.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان يستخدمون كل الأسلحة المتاحة لتهجير وتجويع المواطنين وتدمير وخلق انشقاق سياسي من أجل الوصول لغاياتهم ومبتغاهم.

كما أضاف :”كسياسيين مطلوب منا أن نجد حل وهم يسيطرون على العاصمة، نحن نرى كعضو مجلس النواب وأعلم مدى الضعف الشديد وخاصة نواب برقة أن اختياراتنا مبنية على مصالح، لا زالت الكرة في ملعب مجلس النواب وأطالب عقيلة صالح كرئيس مجلس النواب و هو يريد أن يصل بليبيا إلى بر الأمان ويجعل مجلس النواب بمنآى عن كل التداعيات”.

وأردف :”الجيش يفاوض الجماعات المسلحة برعاية القاهرة وهذا لا يدل على ان الجيش خائن أو خائف، هناك واقع على الأرض نحن نساق لطاولات التفاوض بالغصب في ظل الضغوط الدولية التي تمارس، اطالب المستشار عقيلة صالح و زملائنا في بوزنيقة بتوخي الحذر فالاخوان المسلمين يتلاعبون لذلك يجب المحافظة على مجلس النواب وشرعيته”.

ونوّه إلى أن أكثر جماعة في ليبيا والعالم العربي الإسلامي تبغض كلمة انتخابات هي جماعة الاسلام السياسي الذين يعيشون بالحرب و الدمار ولا يقبلون الإنتخابات، مضيفاً”الجيش اجتمع مع جماعة الوفاق لأنه يلعب سياسة وعندما سيطر على الموانئ النفطية واعاد فتحها كان يلعب سياسة أيضاً”.