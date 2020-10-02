ليبيا – تستضيف مدينة إسطنبول في الـ15-16 أكتوبر الجاري المنصة التركية الليبية للتجارة بمشاركة 200 مؤسسة ليبية حكومية وغير حكومية رائدة في مجال الاقتصاد بهدف عودة العلاقات الاقتصادية لسابقها بين البلدين.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية قالت إن الوفد الليبي سيترأسه العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض مقابل حضور سياسيين أتراك رفيعي المستوى ورجال أعمال وبيروقراطيون أتراك.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتم تنظيم المنصة من قبل اتحاد غرف التجارة بطرابلس بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK) وبدعم من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق.

وفي تصريح للأناضول ،قال رئيس الوفد الليبي إن حجم التجارة الخارجية ومشاريع البنية التحتية الموقعة بين البلدين وصلت إلى 10 مليارات دولار، مشيرا أن حجم المشاريع التي ينفذها المقاولون الأتراك في ليبيا تجاوز 28 مليار دولار.

وأشار إلى مشاركة شركات الاتصالات الليبية والكهرباء وصناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشركات تطوير البنية التحتية رفيعة المستوى إلى جانب شركات حكومية في المنصة التجارية.

وأوضح أن من أهداف المنصة الرئيسية هو تهيئة الظروف لاستعادة الثقة التي تحتاجها الشركات التركية لاستئناف أنشطتها في ليبيا، لافتا أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية بين العديد من الشركات التي تمثل مختلف القطاعات.

بدوره، أوضح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كلوف أن حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الماضي 937 مليون دولار، مشيرا إلى تأثر الصادرات بجائحة كورونا.

كلوف أوضح أن تعزيز التعاون بين البلدين واستمرار الاتفاقيات التجارية دون انقطاع يعد أمرا مهم للغاية بالنسبة لليبيا من أجل استعادة سياسة التنمية المستدامة.