ليبيا – تلقّى رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري اتصالًا هاتفيًا من سفيرة جمهورية فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دو هيلين”، حيث بحث الطرفان آخر التطورات السياسية الراهنة وجددا أهمية التنسيق المتواصل، من أجل دعم الحوار السياسي لحلحلة الأزمة الراهنة.

العقوري أكّد وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في جميع المجالات، مشيدًا بالمواقف الفرنسية الرافضة للتدخّلات الأجنبية والداعمة لاستقرار ليبيا التي ستعود على كامل المنطقة بالاستقرار.

وبدورها، أكّدت “بياتريس” حرص فرنسا على أهمية التنسيق المستمرّ مع مجلس النواب وعلى مواصلة الجهود الفرنسية من أجل عودة السلام إلى ليبيا.