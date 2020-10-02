المسماري وفي مؤتمر صحفي تابعته المرصد أوضح أن تركيا تقوم الآن بنقل الإرهابيين والتكفيريين الليبيين والسوريين ومن جنسيات أخرى من ليبيا الى اذربيجان لدعم الأخيرة في معاركها ضد أرمينيا في المنطقة المتنازع عليها.

وأعلن فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني في خطوة تهدف إلى حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب الليبي، مضيفًا :” إن كل الطائرات المدنية يجب أن تخضع للتفتيش في مطار بنينا لضمان عدم نقل الإرهابيين حيث تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبي”.

وأشار إلى أن استخدام مطار بنينا هو إجراء مؤقت إلى حين تزويد المطارات الأخرى بالأجهزة الأمنية، مضيقًا أن على جميع خطوط الطيران الالتزام بهذه الإجراءات للمحافظة على استمرارها وسلامة البلاد من شر الإرهاب.

وحذر المتحدث من تهديد أمني خطير جدا في غرب البلاد،حيث تسيطر مجوعات تكفيرية على المطارات وتستغلها في نقل العناصر الإرهابية إلى داخل وخارج البلاد”

المسماري أكد في ختام حديثه أن تنظيم داعش يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس،مختتما :””نسعى دائما لاستمرار الحالة الأمنية الجيدة في الأراضي التي تؤمنها القيادة العامة للقوات المسلحة”.