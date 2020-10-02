الولايات المتحدة: لن نتردد في التحرك لحماية أفرادنا في العراق

الولايات المتحدة: لن نتردد في التحرك لحماية أفرادنا في العراق

العراق – اكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية امس إن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك لحماية أفرادها في العراق.

وتعتبر واشنطن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي هاجمت أهدافا أمريكية في العراق، أكبر مشكلة منفردة في البلاد.

ووجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، تحذيرا عندما وجه له سؤال خلال إفادة صحفية عن التهديدات الأمريكية بإغلاق سفارتها في بغداد.

ورفض الدبلوماسي الأمريكي التعليق على ما أسماها بـ”المحادثات الدبلوماسية الخاصة” لوزير الخارجية مايك بومبيو، لكنه قال “لا يمكننا أن نتسامح مع التهديدات التي يتعرض لها شعبنا ورجالنا ونساؤنا الذين يخدمون في الخارج” وخاصة في العراق .

المصدر: رويترز