إيطاليا – انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي، اليوم الجمعة، متأثرا بخبر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأضفى هذا الخبر غموضا ومخاوف بالنسبة لآفاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في بداية شهر نوفمبر المقبل وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مما أثر أيضا في التعاملات المالية في مختلف البورصات العالمية، اليوم الجمعة، من نيويورك إلى طوكيو.

تأتي إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كوفيد 19 لتزيد الطين بلة بعد أيام فقط من إعلان الموجة الثانية من الوباء في العديد من دول العالم، متسببة في بعض الارتباك في الأسواق المالية. وقابل هذه المستجدات تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر الماضي إلى أقل من 0,3 بالمائة، وهي النسبة الأقل في أكثر من 4 سنوات.

يميل المتعاملون عادة، عندما يكتنف الغموض والشكوك الآفاق المستقبلية، إلى اللجوء نحو ملاذات آمنة، لاسيما الذهب، لتحمي قيمة أصولهم وتجعلها في منأى، نسبيا، عن الهزات التي تعصف بالأسواق.

المصدر: وكالة رويترز