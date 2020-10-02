المغرب – كشف البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، السبب الحقيقي لعدم استدعائه للاعب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، لقائمة “أسود الأطلس”.

وعرض خاليلوزيتش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الخميس في الرباط، للكشف عن لائحة المنتخب المغربي المستدعاة لخوض مباراتين وديتين ضد السنغال والكونغو الديمقراطية، عرض صورة لـ”منشور” سابق للمهاجم عبد الرزاق حمد الله على حسابه الشخصي في “إنستغرام”، لتبرير عدم استدعائه إلى قائمة “أسود الأطلس، رغم تألق المهاجم المغربي بقميص النصر والإشادة الكبيرة التي يتلقاها من الصحافة السعودية والآسيوية.

وتضمن “المنشور” الذي عرضه خاليلوزيتش، تغريدة لحمد الله، أعلن فيها في وقت سابق، اعتزاله اللعب دوليا.

وأوضح خاليلوزيتش أن حمد الله رفض الدعوة التي تلقاها منه شخصيا عبر اتصال هاتفي، مبررا ذلك برغبته في التركيز مع فريقه النصر السعودي.

وسيخوض المنتخب المغربي مباراتين وديتين استعدادا للاستحقاقات القادمة، حيث يواجه السنغال في التاسع من من أكتوبر الجاري، والكونغو الديمقراطية في الـ13 منه.

يذكر أن حمد الله لم يخض أي مباراة مع المنتخب المغربي منذ العام 2019، بعد مغادرته بشكل مفاجئ لمعسكر منتخب “أسود الأطلس”، الذي كان يستعد حينها للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا “مصر 2019”.

المصدر: وكالات