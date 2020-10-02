الولايات المتحدة – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ضرورة عدم تدخل أي قوى خارجية في النزاع المسلح في إقليم قره باغ بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، داعيا إياهما إلى وقف إطلاق نار.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” تم نشر نصها مساء امس الخميس في موقع وزارة الخارجية الأمريكية: “تتمثل وجهة نظرنا في أن هذا نزاع طويل الأمد بين البلدين في هذه القطعة من الأرض، ونحن نعارض إعطاءه طابعا دوليا. نعتقد أن على الأطراف الأجنبية البقاء خارجه”.

وتابع: “نحث على وقف إطلاق النار ونريد تراجعا من قبل كلا الطرفين. تحدثنا مع قيادة كل من البلدين، وطلبنا منهم القيام بهذا الأمر بالتحديد”.

وأردف بومبيو: “نأمل في أن يرى خلال الأيام المقبلة أن العنف لن يحل النزاعات العرقية والسياسية والمواجهة الدائرة هناك، وأن تدخل أي أطراف ثالثة، أي دول أخرى، فيها لن يؤدي إلا إلى تعقيدها”.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن “ضربات جوية وصاروخية” وتنفيذ عدوان على الإقليم بدعم من تركيا، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

المصدر: RT