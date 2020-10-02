الولايات المتحدة – تردد صدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا عبر وسائل الإعلام العالمية والأسواق المالية، وسارع العديد من الزعماء والمسؤولين للتعليق على ذلك.

ومن بين المعلقين نجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو أول زعيم عالمي يدخل المستشفى بعد إصابته بكوفيد-19.

وتمنى جونسون الشفاء العاجل لترامب وزوجته ميلانيا قائلا على “تويتر”: “أفضل تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى.. أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا”.

كما تمنى الكرملين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته الشفاء العاجل، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية إلى نظيره الأمريكي متمنيا له فيها الشفاء العاجل بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بدوره، بعث تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأمنياته بالشفاء لهما، وكتب على “تويتر”: “خالص أمنياتي للرئيس ترامب وزوجته بالشفاء العاجل والتام”.

كذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في تغريدة: “أنا وكارين (زوجته) نرسل حبنا وصلواتنا لصديقينا العزيزين الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. ننضم إلى الملايين في جميع أنحاء أمريكا في الصلاة من أجل شفائهما الكامل والعاجل. بارك الله فيك سيدي الرئيس ترامب وسيدتنا الأولى الرائعة ميلانيا”.

من جهتها، قالت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال: “هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحدا، بما في ذلك أولئك الذين أبدوا شكوكهم. أتمنى له الشفاء العاجل”.

وقال نتنياهو في تغريدة له: “مثل ملايين الإسرائيليين، أنا وسارة نفكر في الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لأصدقائنا الشفاء التام والسريع”.

كما علق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الخبر الذي هز العالم أجمع اليوم الجمعة، وقال في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أتمنى لصديقي دونالد ترامب وميلانيا الشفاء العاجل وبصحة جيدة”.

أما هو شي جين، رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، فقد علق: “دفع الرئيس ترامب والسيدة الأولى ثمن مقامرته للتقليل من شأن كوفيد-19. تظهر الأنباء خطورة الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، وسيكون لها تأثير سلبي على صورة ترامب والولايات المتحدة، كما قد تؤثر سلبا على إعادة انتخابه”.

وكتب شين أوليفر، رئيس مؤسسة “إيه.إم.بي كابيتال” للاستثمار على “تويتر”: “قد يحصل ترامب على أصوات بدافع التعاطف إذا أصيب بفيروس كورونا.. السوق بالفعل في حالة توتر بسبب الانتخابات القادمة وفشل المحادثات في التوصل إلى حزمة حوافز مالية جديدة”.

المصدر: رويترز