روسيا – أفادت وكالة “تاس” الروسية يوم 29 سبتمبر بإقرار موعد نهائي لإطلاق أول صاروخ اختباري روسي متعدد الاستخدام من طراز “كريلو – إس في”.

وسيطلق الصاروخ، حسب الوكالة، نهاية عام 2021.

وأورد هذا الخبر مدير مؤسسة البحوث المستقبلية الواعدة، أندريه غريغوريف قائلا إن مكتب “مياسيشيف” للتصاميم تولى تصميم الصاروخ الروسي متعدد الاستخدام وذلك بالتعاون مع مجلس الفضاء لدى أكاديمية العلوم الروسية. وقد وافق أعضاء المجاس في اجتماع عقد في 1 مايو عام 2020 على استخدام صاروخ “كريلو – إس في”.

وقال ، غريغوريف، إن تصميم الصاروخ بدأ في روسيا منذ فترة، مضيفا أنه يختلف جذريا عن الصواريخ متعددة الاستخدام التي تطلقها شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون موسك والتي تهبط مراحلها الأولى عموديا على منصة عائمة في البحر.

وتعود المرحلة الأولى للصاروخ الروسي إلى الأرض كطائرة عادية وتهبط في مطار عادي وذلك عند فتح جناحيها بعد انفصالها عن الصاروخ .

وفي هذه الحال تستهلك المرحلة الأولى للصاروخ كمية الوقود الأقل مقارنة بكمية الوقود الذي يستهلكه صاروخ إيلون موسك عند هبوطه على المنصة البحرية.

المصدر: ياندكس