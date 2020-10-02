إنجلترا – كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن أسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وغاب النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول حامل لقب بطل “البريمير ليغ”، عن قائمة المرشحين، رغم تسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة الجولة الأولى أمام ليدز يونايتد، بينما دخل زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني ضمن اختيارات الرابطة.

ونشر الحساب الرسمي “للبريميرلي” على موقع “تويتر”، لائحة بأسماء المرشحين لنيل الجائزة، ودخل فيها كل من:

باتريك بامفورد (ليدز يونايتد)، دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)، تيموتي كاستاني (ليستر سيتي)، هاري كين (توتنهام)، طارق لامبتي (برايتون)، ساديو ماني (ليفربول)، خاميس رودريغيز (إيفرتون)، جيمي فاردي (ليستر).

وتعرض صلاح لانتقادات لاذعة من قبل أسطورة مانشستر يونايتد، الدولي الإنجليزي السابق، غاري نيفيل،، بسبب “أنانيته” خلال مجريات مباراة ليفربول وأرسنال التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتقد نيفيل بشدة، انتزاع صلاح الكرة من زميله البرتغالي ديوغو جوتا أمام مرمى أرسنال، رغم أن الأخير كان في وضع جيد للتسجيل، قبل أن ينتهي الأمر بخسارة اللاعب المصري للكرة.

المصدر: وكالات