إيران – أدى سقوط عدة قذائف هاون في قرية برويز بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، نتيجة التصعيد العسكري في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، إلى إصابة طفل وتدمير منزلين.

وقال حاكم مدينة خدا آفرين، علي أميري راد:”منذ صباح اليوم، سقطت 5 قذائف هاون كاتيوشا في قرية برويز خانلو، وأدت إلى تدمير وحدتين سكنيتين”، مضيفا أن “طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، أصيب بجراح نتيجة القصف وجرى نقله إلى المستشفى”.

ولفت إلى أن “قائد لواء مدينة مرند، وأفراد من قوات الجيش، والحرس الثوري، يتواجدون في المنطقة ويقومون بالتحقيق”، مؤكدا أن القصف لم يسبب هذا وقوع ضحايا بشرية، لكن القذائف التي سقطت ألحقت أضرارا بالمباني السكنية.

وسبق أن سقط يوم أمس صاروخ بمنطقة سكنية بقرية محمد صالحو الواقعة شمال غرب إيران، جراء الاشتباكات العسكرية بين الجيشين الأرميني والأذربيجاني.

وتشترك محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية بحدود لمسافة 200 كلم مع جمهورية أذربيجان، و35 كلم مع أرمينيا، في حين أنها المحافظة الوحيدة في الشمال التي تقع على حدود إيران مع أرمينيا.

وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان معارك، منذ الأحد الماضي، راح ضحيتها المئات، بينهم مدنيون.

هذا وترفض يريفان وباكو وقف القتال رغم الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: “عصر إيران”