سويسرا – أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات صعبة للفريقين الإيطاليين ميلان ونابولي.

فقد أوقعت القرعة فريق ميلان الذي انتزع بطاقة العبور إلى دور المجموعات لمسابقة “يوروبا ليغ بشق الأنفس من مضيفه “ريو آفي” البرتغالي بفوزه عليه بركلات الترجيح (9-8)، في المجموعة الثامنة إلى جانب كل من سيلتيك الإسكتلندي وسبارتا براغ التشيكي وليل الفرنسي.

بينما سيواجه نابولي كلا من ريال سوسيداد الإسباني وألكمارالهولندي ورييكا الكرواتي، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

في حين جاء فريق روما في المجموعة الأولى السهلة نسبيا، مع كل من يونغ بويز السويسري، وكلوج الروماني، وتسيسكا صوفيا البلغاري.

أما في ما يتعلق بالأندية الإنجليزية، فقد أوقعت القرعة أرسنال في المجموعة الثانية إلى جانب كل من رابييد فيينا النمساوي ومولدي النرويجي السويدي ودوندالك الإيرلندي، بينما سيلعب توتنهام في المجموعة العاشرة ضد كل من لودوغوريتس البلغاري ولاسك النمساوي وأنتويرب البلجيكي.

أما فيما يخص فريق تسيسكا موسكو ممثل روسيا الوحيد في هذه المسابقة، فسيلعب في المجموعة الحادية عشرة، التي تضم أيضا كلا من دينامو زغرب الكرواتي، وفينورد الهولندي، وفولفسبيرغر النمساوي.

وفيما يلي نتيجة قرعة الدوري الأوروبي للموسم (2020-2021):

المجموعة الأولى (A): روما (إيطاليا)، يونغ بويز (سويسرا)، كلوج (رومانيا)، تسيسكا صوفيا (بلغاريا).

المجموعة الثانية (B): أرسنال (إنجلترا)، رابيد فيينا (النمسا)، مولدي (النرويج)، دوندالك (إيرلندا).

المجموعة الثالثة (C): باير ليفركوزن (ألمانيا)، سلافيا براغ (التشيك)، هابويل بئر السبع (إسرائيل)، نيس (فرنسا).

المجموعة الرابعة (D): بنفيكا (البرتغال)، ستاندر لييغ (بلجيكا)، غلاسكو رينجرز (إسكتلندا)، ليغ بوزان (بولندا).

المجموعة الخامسة (E): آيندهوفن (هولندا)، باوك (اليونان)، غرناطة (إسبانيا)، أومونيا (قبرص).

المجموعة السادسة (F): نابولي (إيطاليا)، ريال سوسيداد (إسبانيا)، ألكمار (هولندا)، رييكا (كرواتيا).

المجموعة السابعة (G): سبورتينغ براغا (البرتغال)، ليستر سيتي (إنجلترا)، آيك أثينا (اليونان)، زاريا (أوكرانيا).

المجموعة الثامنة (H): سلتيك (إسكتلندا)، سبارتا براغ (التشيك)، ميلان (إيطاليا)، ليل (فرنسا).

المجموعة التاسعة (I): فياريال (إسبانيا)، كره باغ (أذربيجان)، مكابي تل أبيب (إسرائيل)، سيفاس سبور (تركيا).

المجموعة العاشرة (J): توتنهام (إنجلترا)، لودوغوريتس (بلغاريا)، لاسك (النمسا)، أنتويرب (بلجيكا).

المجموعة الحادية عشرة (K): تسيسكا موسكو (روسيا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، فينورد (هولندا)، فولفسبيرغر (النمسا).

المجموعة الثانية عشرة (L): جينت (بلجيكا)، تسيرفينا زفيزدا “النجم الأحمر” (صربيا)، هوفنهايم (ألمانيا)، سلوفان ليبيريتس (التشيك).

مواعيد مباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي

– الجولة الأولى: 22 أكتوبر 2020.

– الجولة الثانية: 29 أكتوبر.

– الجولة الثالثة: 5 نوفمبر.

– الجولة الرابعة: 26 نوفمبر.

– الجولة الخامسة: 3 ديسمبر.

– الجولة السادسة: 10 ديسمبر.

المصدر: RT