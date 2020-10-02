ليبيا – قال الناطق الرسمي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باسم المودي أمس الجمعة إنّ اللجنة ستعلن فتح باب الترشّح بداية أكتوبر الحالي لبلديات (طرابلس المركز، أبوسليم، سوق الجمعة، عين زارة، حي الأندلس، تاجوراء، الزاوية الغرب، صبراتة، القره بوللي، قصر الأخيار، الرجبان).

المودي لفت في تصريح لشبكة “الرائد” إلى أنّ اللجنة حدّدت 15 أكتوبر المقبل موعدًا لانتخاب بلديات الزاوية الجنوب والحرابة وجادو، مؤكّدًا أنّ عملية انتخاب المجلس البلدي غات وككلة ومصراتة تكللت بالنجاح.

يشار إلى أنّ اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قد أجرت في سبتمبر الماضي انتخابات مجالس بلدية في بلديات مصراتة وتراغن وككلة.