ليبيا – قضت محكمة تونسية اليوم الجمعة تأجيل النطق بالحكم في قضية مرفوعة ضد الصحفي الليبي محمود المصراتي إلى 11 نوفمبر القادم ، وهي واحد من مجموعة قضايا مرتبطة بالإخوان المسلمين .

و كانت المحكمة التي قد انعقدت اليوم ، حسب ما علمت المرصد ، بحضور المصراتي ومحاميه قد أجلت النطق في جلستها إلى الشهر القادم ، وكانت تتعلق بالقضية المرفوعة ضده من ليبية تنشط في تركيا و تدعى ليلى سويسي لها منظمة مجتمع مدني مرتبطة بالجماعة .

وتجدر الاشارة الى ان المصراتي يواجه عددًا من القضايا وجميعها مرتبطة بالإخوان المسلمين ومن بينها قضية مرفوعة من القيادي الإخواني البارز علي الصلابي عضو ” الإتحاد العام لعلماء المسلمين ” ومقره في قطر .

كما يواجه المصراتي قضية أخرى مرفوعة من وليد اللافي مدير قناة النبأ سابقًا ،قناة سلام حاليًا ، وهو أيضًا يقيم في تركيا ويترأس هذه المؤسسات المرتبطة بالصلابي وكذلك عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقًا .

وتعتبر قناة النبأ التي كان يترأسها اللافي فترة تسجيل وقائع القضية إحدى المنصات الإعلامية التابعة للتيار الديني والثوري المتشدد وتُعرف بمولاتها لمجالس الشورى المرتبطة بتنظيم القاعدة وفق تصنيف لجنة الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن .

وبالعودة إلى قضية سويسي رئيسة المنظمة مجهولة التمويل المسماة ” لاجلك يا ليبيا ” فكانت قد تحصلت في وقت سابق على حكم غيابي بالسجن ضد محمود المصراتي لمدة اربعة اشهر و غرامة مالية غير ان محامي المصراتي اعترضوا عليه و تأجلت جلسة النظر في الحكم السابق الى 11 نوفمبر المقبل.