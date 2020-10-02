مصر – كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن نتائج عمل قناة السويس منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث شهدت حركة النقل زيادة 165 سفينة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، لمتابعة الوضع والمشروعات بالهيئة.

وأكد رئيس هيئة القناة استمرار بذل الجهود لتحقيق زيادة فى حجم المرور الآمن للسفن، والوصول به إلى 95 سفينة في اليوم، وذلك بحلول عام 2023، إلى جانب العمل على تنويع الإيرادات من خلال الأعمال ذات الصلة بالمجرى الملاحي.

‎واستعرض المسؤول نتائج عمل القناة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وأشار إلى أن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، بزيادة 165 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونوه بأن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، حيث يصل طولها إلى 400 م، وعرضها إلى 61 م، وغاطس 16.5 م، محملة بـ23964 حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن.

كذلك أشار إلى عملية العبور الناجحة لـ12 ماسورة عملاقة، والتى تعد أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة.

‎وفيما يتعلق بسياسات التسويق الأخضر، أشار ربيع إلى أن شركة “أيكيا” قامت بتوجيه وكلاء الشحن التابعين لها لاستخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح في رحلاتهم الممتدة من الشرق إلى الغرب، وذلك إثر المخاوف المتعلقة بزيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري خلال مسافات الإبحار الطويلة.

كما أشار إلى ما قامت به المنظمة البحرية الدولية، من إلزام للسفن باستخدام وقود ذي نسبة كبريت 0.5% لتقليل انبعاث أكاسيد الكبريت التي تضر البيئة.

المصدر: “اليوم السابع”