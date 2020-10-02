ليبيا – اختتم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر زيارته لثلاث دول من المغرب العربي بزيارة للمغرب أمس الجمعة، وتمَّ خلال الزيارة توقيع تفاقية للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمغرب، والذي وصفه المسؤول الأمريكي “بالحليف الرئيسي”.

إسبر ناقش وفقًا لموقع “عربي21” القطري مع كلٍّ من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وعبداللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلّف بإدارة الدفاع الوطني، والمفتش العام للقوات المسلحة المغربية الجنرال عبد الفتاح الوراق، وعبد اللطيف حموشي مدير المخابرات الداخلية المغربية، ملفات راهنة ذات علاقة بالتعاون العسكري ومُحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا والساحل الأفريقي.

وصرّح إسبر لوسائل الإعلام بأنّ الاتفاق يأتي في وقت “تعمل فيه أُمّتانا اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بشكل وثيق لمواجهة تحديات سياق أمني معقّد يشمل مكافحة الإرهاب وكل التهديدات الأخرى العابرة للحدود، وفضلًا عن عدم الاستقرار في المنطقة ومواضيع استراتيجية أوسع”.