إسبانيا – واصل أتلتيكو مدريد مسلسل نزيف النقاط، بتعادله في عقر داره أمام فياريال، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك النجم الأوروغوياني لويس سواريز “العضاض” القادم من برشلونة، في النشكيلة الأساسية، ولكنه لم يتمكن من هز شباك الغواصات الصفراء، ليستبدله المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الدقيقة 70 بالمهاجم الإسباني دييغو كوستا “المقاتل”، الذي أخفق بدوره في زيارة شباك الضيوف.

وسقط أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس” في فخ التعادل السلبي للمباراة الثانية على التوالي، مقابل انتصار في ثلاث مباريات خاضها حتى الآن، في الموسم الجديد للدوري، ويحتل المركز العاشر حتى الآن برصيد 5 نقاط فقط.

بينما رفع فياريال رصيده إلى 8 نقاط حصدها من 5 مباريات، وانفرد بصدارة الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT