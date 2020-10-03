فرنسا – واصلت التونسية أنس جابر، كتابة التاريخ في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس”، بعدما بلغت الدور الرابع في البطولة للمرة الأولى في مسيرتها.

وحجزت النجمة التونسية، المصنفة 35 عالميا، مقعدها في الدور الرابع، بعدما أطاحت باللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثامنة على البطولة، بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7-6، و2-6، و6-3.

وتنتظر أنس في الدور المقبل، الفائزة من مباراة الإسبانية غاربين موغوروزا، والأمريكية دانيلي روز كولينز، التي ستقام في وقت لاحق اليوم السبت.

ويعد هذا الإنجاز، أفضل نتيجة تحققها أنس في مشاركتها بـ”رولان غاروس”، وباتت بذلك أول عربية تصل إلى الدور الرابع في “فرنسا المفتوحة”.

وواصلت بذلك صاحبة الـ26 عاما، الحفاظ على مستواها المتقدم في بطولات “الغراند سلام”، خاصة وأنها بلغت ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بداية السنة الحالية، وهو الإنجاز الأهم لها ضمن البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: وكالات