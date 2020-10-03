الولايات المتحدة – تماسك الذهب فوق 1900 دولار للأوقية، امس أملا في اتفاق على رزمة تحفيز أمريكية جديدة، لكن صعود العملة الأمريكية إثر إعلان إصابة الرئيس دونالد ترامب بكورونا قلّص المكاسب.

وبحلول الساعة 9:38 ت.غ، كان المعدن الأصفر مرتفعا في المعاملات الفورية بمقدار 1.11 دولار أو بنسبة 0.06 المئة إلى 1906.93 دولارات للأوقية.

وسجل في العقود الآجلة انخفاضا بمقدار 3.55 دولارات أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 1912.75 دولارا للأوقية.

وفي وقت سابق من التعاملات صعد المعدن النفيس إلى 1923.4 دولارا للأوقية في العقود الآجلة و1917.12 دولارا في المعاملات الفورية.

واستفاد الذهب من آمال باتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي في مواجهة تصاعد وتيرة الإصابات بكورونا، خصوصا بعد تأكد إصابة ترامب بالفيروس.

والخميس، مرر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قانونا بحزمة انعاش جديدة حجمها 2.2 تريليون دولار، لكنها تلقى معارضة من قبل الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، ويقترحون حزمة أقل بكثير مما يطالب به الديمقراطيون.

ويحتاج القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ ليكون نافذا.

والجمعة، أعربت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي عن أملها في التوصل لاتفاق مع الجمهوريين بشأن الحزمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لكن بيلوسي أقرت في تصريحات لتلفزيون “بلومبرغ” أن الخلافات بين الجانبين بشأن الحزمة “ما زالت كبيرة”.

وفي العادة، يستفيد الذهب من توفر السيولة في الأسواق، لكن ارتفاع الدولار يكبح جماحه.

وبحلول الساعة 9:38 ت.غ، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 13 بالمئة إلى 93.88 نقطة.

وفي وقت سابق من التعاملات صعد الدولار متجاوزا حاجز 94 نقطة.

وارتفاع الدولار يرفع كلفة شراء الذهب على حاملي العملات الأخرى، ويعد بديلا له كملاذ آمن.

الأناضول