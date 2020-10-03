العراق – كشفت اللجنة المالية النيابية، عن فقدان ستة تريليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح، إن اللجنة لن توافق على ورقة الاقتراض في حال تقديمها من قبل الحكومة، عازيا ذلك الى أنه من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول بأن لا يكون هنالك اقتراض آخر.

واضاف ان الإيرادات النفطية أكثر من أربعة تريليونات دينار، والقرض الذي يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر يبلغ خمسة عشر تريليون دينار، مشيراً إلى أن المالية صرفت تسعة تريليونات خلال ثلاثة أشهر، ما يعنى أن هنالك ستة تريليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي.

المصدر : و ا ع