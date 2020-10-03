الكويت – افاد بنك الكويت المركزي، السبت، إن ما تردد عن خفض قيمة العملة المحلية (الدينار) عار تماما عن الصحة، مؤكدا التزامه بالمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وأضاف المركزي في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع تويتر: “في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار الكويتي، يؤكد البنك أن هذه التكهنات عارية عن الصحة”.

ولفت إلى التزامه التام بتطبيق نظام سعر الصرف، الذي يهدف إلى المحافظة على استقرار سعر الدينار، بما يضمن قوته الشرائية.

وسيواصل البنك الالتزام بالسياسات الرامية إلى ترسيخ قوة الدينار، في إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بالبلاد”.

تعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

وفق أحدث بيانات رسمية لتداولات الدينار الكويتي صادرة عن البنك المركزي، الثلاثاء، ارتفع مقابل الدولار بنسبة 0.07 بالمئة إلى 306.2 فلسات، فيما انخفض أمام اليورو بنسبة 0.24 بالمئة إلى 357.45 فلسا.

والدينار الكويتي، في مقدمة العملات الأغلى عالميا، وذلك وسط توجه الكويت لتثبيت السعر عند المستوى المرتفع لزيادة حصيلة تصدير النفط، فيما تتأثر الصادرات السلعية الأخرى جراء هذا القرار.

وتعتبر سياسة البنك المركزي الخاصة بسعر صرف الدينار الكويتي عاملا أساسيا في المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل سلة من العملات.

ووفقا لتقرير سابق، لصندوق النقد الدولي فإن ربط الدينار بسلة عملات يوفر ركيزة فعالة ودرجة محدودة من المرونة لسعر الصرف في فترة ارتفاع سعر الدولار.