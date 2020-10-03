النيابة السويسرية تأمر بالقبض على 4 موالين لـ”داعش” و”القاعدة”

النيابة السويسرية تأمر بالقبض على 4 موالين لـ”داعش” و”القاعدة”

سويسرا – أعلنت النيابة العامة الاتحادية السويسرية امس توقيف 4 أشخاص، ثلاثة من كوسوفو ورابع من مقدونيا، بشبهة الارتباط بتنظيمي “القاعدة و”داعش” المحظورين في سويسرا.

وأعلنت النيابة العامة الاتحادية في بيان أنها “أجرت ثلاث مداهمات في مقاطعة فريبورغ في إطار إجراءين جنائيين وأوقفت أربعة أشخاص”.

وأوضحت أنها وجهت لثلاثة رجال وامرأة تهمة خرق المادة الثانية من القانون الاتحادي الذي يحظر التنظيمين والانتماء إلى منظمة جرمية أو دعمها أو المشاركة فيها.

وأشار البيان إلى أن المداهمات والتوقيفات أجريت بشكل متزامن نظرا لمخاطر حصول تواطؤ.

وكشفت النيابة العامة أنها باشرت في أغسطس إجراء قضائيا بحق اثنين من الأشخاص الذين أوقفوا الجمعة، هما مواطنة كوسوفية تبلغ 28 عاما ومواطن مقدوني يبلغ 29 عاما.

كما باشرت في سبتمبر إجراء قضائيا بحق مواطن من كوسوفو يبلغ 26 عاما وشخص آخر يحمل الجنسيتين الكوسوفية والسويسرية ويبلغ من العمر 29 عاما.

ورفضت النيابة العامة إعطاء مزيد من التفاصيل لعدم إعاقة التحقيق.

المصدر: أ ف ب