ليبيا – قال وزير المالية في حكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري إنّ القطاع المصرفي في شلل تامّ، ولا يمنح أيّ قروض أو تسهيلات للقطاع الخاصّ.

بومطاري أشار في تصريحات صحفية إلى أنّ المصرف المركزي ينادي برفع الدعم قبل تفعيل دوره في فرض الرقابة على النقد الأجنبي.

وأضاف أنّ هناك فجوة بين الحد الأدنى والحد الأعلى من المرتبات تصل لأكثر من 40 ضعفًا، مبينًا أنّ هناك فرق عمل تعمل حاليًا للوصول

إلى جدول مرتبات عادل في الدولة. كما تابع بومطاري قائلًا أنّ %60 من النشاط الاقتصادي في ليبيا هو نشاط ظلّ خارج المنظومة الاقتصادية، لافتًا إلى أنّ مالية الوفاق خصّصت مليار دينار ليبي للجنوب، وتم رفضها من قبل المصرف المركزي. وأشار إلى أنّ وزارة مالية الوفاق ماضية قدمًا في اعتماد الميزانية الإضافية وتخصيص الأموال اللازمة للإفراج عن المرتبات.