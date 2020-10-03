جدول مفصل لمباريات ليفربول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (2020-2021)

إنجلترا – يستهل فريق ليفربول مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ” (2020-2021)، يوم 21 أكتوبر المقبل، بمواجهة مضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مواعيد وجدول مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، بعد إكمال قرعة مسابقة الدوري الأوروبي، التي جرت يوم أمس الجمعة، والوقوف على كافة المواعيد المتعلقة بالأندية المشاركة في المسابقتين.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرى سحبها يوم الخميس الماضي، في مدينة جنيف السويسرية، فريق ليفربول بطل 2019، في المجموعة الرابعة (D)، ضد كل من أياكس أمستردام الهولندي، وأتالانتا الإيطالي، وميديتيلاند الدنماركي.

وفيما يلي جدول مباريات ليفربول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (2020-2021):

يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

أياكس أمستردام – ليفربول

يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش:

ليفربول – ميديتيلاند

يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

أتالانتا – ليفربول

يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

ليفربول – أتالانتا

يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

ليفربول – أياكس أمستردام

يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2020 الساعة (18:55) بتوقيت غرينيتش:

ميديتيلاند – ليفربول.

يذكر أن ليفربول خرج مبكرا من النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا، من الدور السادس عشر على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، إثر خسارة “الريدز” ذهابا (0-1) على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد، وإيابا (2-3) في معقله على ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول.

وتوج ليفربول ست مرات في تاريخه بلقب بطل المسابقة الأوروبية المرموقة، في الأعوام (1977، 1978، 1981، 1984، 2005، 2019).

المصدر: RT