العراق – انتقد خبراء اقتصاديون الهدر في المال العام وضياع ميزانيات العراق للسنوات السابقة.

واكد الخبراء ان الهدر يكمن في رواتب وامتيازات السياسيين والنواب والدرجات الخاصة، مشيرين الى أن كلفة الرواتب تصل الى ستة بالمئة من ميزانية الدولة.

وأضاف الخبراء ان العراق يحتفظ بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب.

المصدر : و ا ع