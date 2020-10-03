صادرات فنزويلا من النفط تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر

صادرات فنزويلا من النفط تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر

فنزويلا – ازدادت صادرات النفط الفنزويلية في الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، حسب بيانات شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA ومنصة Refinitiv Eikon التحليلية.

ويعود ارتفاع الصادرات النفطية الفنزويلية إلى اقتراب موعد انتهاء سريان الإعفاءات من العقوبات الأمريكية الممنوحة للعديد من مشتري النفط الفنزويلي حتى شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وحسب البيانات المتوفرة، قامت فنزويلا بتصدير 24 شحنة نفط في سبتمبر بحجم 690 ألف برميل يوميا، وهذا أعلى مستوى مسجل منذ أبريل الماضي.

وتشير التقارير إلى أن أكثر من 40% من الصادرات الفنزويلية تتوجه إلى الهند، ومن بين المشترين الكبار أيضا بعض الدول في آسيا والشرق الأوسط. ويشتري مستهلكون أوروبيون نحو 60 ألف برميل يوميا من النفط الفنزويلي.

وبلغ متوسط صادرات فنزويلا من النفط خلال الـ 3 أشهر الأخيرة 503 آلاف برميل يوميا، ما يعتبر أدنى مستوى لصادرات النفط الفنزويلية منذ أكثر من 70 عاما، وهو أقل بنسبة 11% من متوسط الصادرات في الأشهر الـ 3 التي سبقتها.

يذكر أن قطاع النفط الفنزويلي تعرض للعقوبات الأمريكية، حيث تتهم واشنطن السلطات الفنزويلية بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من التهم.

المصدر: رويترز