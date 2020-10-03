إيطاليا – تغلبت السلوفاكية مونيكا خوخليكوفا على منافستها الفرنسية جايد يوراند بطريقة مثيرة وحركة نادرة، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة “بيلاتور 247” للفنون القتالية المختلطة “MMA”.

وفاجأت مونيكا منافستها الفرنسية بطريقة “مسكة العقرب – Scorpion crunch” النادرة، أجبرتها بها على الاستسلام، في النزال الذي جمعهما أمس في مدينة ميلانو الإيطالية، وهو الأول للمقاتلين في رياضة “MMA”.

وقال جون مكارتي خبير بطولة “بيلاتور – Bellator “، وهو حكم سابق في UFC، إنه لم ير من قبل هذه الحركة في رياضة الفنون القتالية المختلطة “MMA”.

المصدر: وكالات