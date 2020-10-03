سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، امس، عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في بطولة اليوروبا ليج عن موسم 2019-2020.

وحصل البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان، على الجائزة خلال إجراء قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من البطولة الأوروبية.

وكان لوكاكو يحظى بمنافسة قوية على الجائزة من قبل كل من: الأرجنتيني إيفر بانيجا (إشبيلية سابقًا والشباب السعودي حاليًا)، والبرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

وحصد إشبيلية لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، عقب التغلب على إنتر ميلان في المباراة النهائية، بينما ودع مانشستر يونايتد البطولة من الدور نصف النهائي.

وكالات