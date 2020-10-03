مصر – يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للموافقة على مبادرة عضو المكتب التنفيذي المصري هاني أبو ريدة، باختيار مؤمن زكريا نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر، سفيرا لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الرأي داخل الاتحاد الإفريقي “كاف”، على تفعيل مبادرة “أبو ريدة” لدعم نجم الأهلي، ليكون مؤمن زكريا سفيرا للبطولة، على أن يحضر مباريات نصف النهائي، ويسدد ضربة البداية في المباراة النهائية بوصفه سفيرا للبطولة.

وقدم هاني أبو ريدة، مبادرة من عدة بنود دعما لمؤمن زكريا، من أجل مساندته في مشوار علاجه الحالي من المرض اللعين الذي ألم به.

ويعاني مؤمن من مرض نادر في الأعصاب، أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

المصدر: RT