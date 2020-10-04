أذربيجان – أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، امس إنها دمرت 4 دبابات تابعة للقوات الأرمنية خلال المعارك في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له وضبطت 3 أخرى.

وقالت الوزارة الدفاع، في بيان: “تم خلال المعارك في اتجاه ماداغيز – أغديرينسك تدمير 4 دبابات لكتيبة الدبابات الـ77 للقوات المسلحة الأرمنية وضبط 3 أخرى كغنائم عسكرية”.

وأضافت الوزارة: “تم إخماد مواقع إطلاق النار للقوات المسلحة الأرمنية، والتي جرى منها استهداف قرانا، في اتجاهات مختلفة، وجرى شن ضربة مدمرة إلى العدو”.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد أعلن في وقت سابق من السبت أن قوات بلاده سيطرت خلال يوم واحد على 8 قرى في 3 مناطق متاخمة لإقليم قره باغ المتنازع عليه جراء المعارك مع الجانب الأرمني.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة بتأجيج النزاع وجلب مسلحين أجانب للمشاركة في العمليات العسكرية.

المصدر: وكالات