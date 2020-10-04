إنجلترا – نشر المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورتين له على “إنستغرام”، في أول تفاعل له على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإشاعات التي تحدثت عن إصابته بفيروس كورونا.

وظهر الفرعون المصري في الصورتين مبتسما وعلق عليهما، بوضع رمز “إيموجي” ضاحك.

وتناقلت حسابات عدة في “تويتر”، أمس السبت، تغريد تشير إلى إصابة الدولي المصري بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان ليفربول، إصابة نجمه الآخر السنغالي ساديو ماني بالفيروس.

ولم يصدر ليفربول حتى الآن أي بيان يؤكد أو ينفي إصابة صلاح بكورونا، لكن البعض اعتبر نشاط النجم المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، إشارة على عدم إصابته بالفيروس، لاسيما وأن هذا النشاط، جاء عقب انتشار تلك الإشاعات مباشرة.

المصدر: مواقع التواصل