الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية ويشاركون في مظاهرة ضد الرئيس (صور)

الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية ويشاركون في مظاهرة ضد الرئيس (صور)

المكسيك – شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، في أحد أكبر الاحتجاجات المناهضة للرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تولى السلطة قبل نحو عامين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها مواقع إخبارية وللتواصل الاجتماعي على الإنترنت، العديد من المتظاهرين وهم يتدفقون أمس السبت، على ساحة رئيسية في العاصمة ويلوحون بعلم البلاد، بينما ردد البعض شعارات تطالب برحيل الرئيس.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن الرئيس اليساري لا يزال يحظى بشعبية، فإن طريقة إدارته للاقتصاد وسجله في مجال الأمن وميله لإثارة حالة من الاستقطاب في النقاش السياسي بين مؤيديه ومنتقديه، جميعها أمور أغضبت الكثير من المكسيكيين.

وقدرت السلطات في مكسيكو سيتي، التي يحكمها حزب الرئيس، عدد المشاركين في الاحتجاج بنحو ثمانية آلاف، بينما قالت جماعات المعارضة التي نظمتها إن أكثر من 150 ألفا شاركوا فيها.

المصدر: رويترز