الأردن – أعلنت وزارة الصحة الأردنية امس تسجيل 9 وفيات و1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، جميعها محلية ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 14749 حالة.

وتوزعت الإصابات، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة كما يلي: 737 في عمّان، و184 في الزرقاء، 73 في البلقاء، 26 في عجلون، 21 في الكرك، و13 في جرش، و13 في العقبة، و12 في المفرق، و11 في إربد، و6 في مأدبا، و3 في معان.

كما سجلت 172 حالة شفاء هذا اليوم، فيما تم إجراء 20240 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1271021 فحصا.

وفي ظل استمرار تسجيل حالات إصابة محلية، دعت وزارة الصحة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيقي “أمان و”صحتك”.

المصدر: عمون