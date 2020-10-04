إيطاليا – ألمح مستشار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بيترو لو موناكو، إلى إمكانية تأجيل المباراة المرتقبة بين يوفنتوس ونابولي، والمقرر لها اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

وقال لو موناكو، في تصريحات نقلتها صحيفة “كوريري ديللو سبورت”: “سيتم تأجيل المباراة، نحن نتجه نحو هذا الطريق”.

وأضاف: “المنشور الصادر في 2 أكتوبر من الاتحاد الإيطالي واضح، وينص على أن شرط السلطات المحلية شرعي، والقاعدة واضحة”.

وكشفت تقارير صحفية أمس السبت، أن السلطات المحلية في نابولي، قررت أنه من غير الآمن أن يسافر نابولي إلى تورينو في الوقت الحالي، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق، وبالتالي، لم يسافر نابولي بالفعل حتى الآن.

وأعلن نادي نابولي الجمعة الماضي، عن وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، قبل يومين من اللقاء، بعد آخر مواجهة له أمام فريق جنوى، الذي كشف قبل أيام عن إصابة 19 فردا من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس كورونا.

وأجل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مباراة جنوى ضمن المرحلة السابقة ضد تورينو نهاية الأسبوع الماضي، علما بأنه خسر في المرحلة التي سبقتها أمام نابولي بسداسية نظيفة.

المصدر: وكالات