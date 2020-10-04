ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت على سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

بومريز قدّم لرئيس الحكومة الليبية -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- تقريرًا عن زيارته الأخيرة لمدينة سرت وتفقّد جامعتها ومؤسّساتها التعليمية، وكذلك البريقة ومؤسّساتها التعليمية وعلى رأسها جامعة النجم الساطع.

وأصدر الثني تعليماته بتقديم تقرير مفصّل عن أبرز الاحتياجات لهذه المؤسسات، كما قدم الوزير تقريرًا عن انتهاء امتحانات الشهادتين الأساسية و الثانوية، لافتًا إلى تطبيق كافّة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء كورونا خلالها وانتهائها بنجاح تام.

وبهذه المناسبة، ثمّن الثني دور المعلّمات والمعلمين الذين أشرفوا على الامتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في هذا الظرف، معربًا عن أمله في التوفيق لأبنائه الطلاب.

وفي هذا الصدد، أكّد الثني على ضرورة وضع خطّة لاستئناف العام الدراسي الجديد بما يكفل سلامة الطلاب والمعلمين، معربًا عن أمله في التوفّق لاستئناف العملية الدراسية.

كما استعرض الاجتماع نتائج اجتماع وزير التعليم مع لجنة انتخابات المجالس البلدية، والاتفاق على توفير كافّة إمكانيات وزارة التعليم لهذا العرس الانتخابي، وذلك نظرًا لإجراء العملية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية.

وأكّد وزير التعليم للسيد الرئيس عمل الوزارة على تطبيق القانون رقم 4 لعام 2018 الخاصّ بزيادة مرتبات المعلمين.

وقال: إنّ الوزارة قامت بإتمام كافّة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتضمين زيادة مرتبات المعلمين في الميزانية التقديرية للعام القادم، لافتًا إلى انتظار التغطية المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي.