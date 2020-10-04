ليبيا – إدعى المتحدّث باسم رئيس المجلس الرئاسيّ غالب الزقلعي على أنّ تسجيل الاتفاقية التركية الليبية خطوة تؤكّد قوة حكومة الوفاق دوليًا وعلاقاتها الواسعة، كما تؤكّد قوة الدولة التركية داخل أروقة المجتمع الدولي، كون هذه الاتفاقية تمت في منطقة تشهد نزاعات وصراعات.

الزقلعي زعم في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنّ التصديق رسميًا على الاتفاقية البحرية مع تركيا ومنحها رقمًا معتمدًا وهو (No. 69975)، سيكون بمثابة تحصين لها من أيّ إلغاء أو حتى مناقشة من الحكومات القادمة.

وأضاف: “هذا التسجيل أعطى الاتفاقية قوة وقانونية دولية وتأكيدًا على استفادة ليبيا منها في المتوسّط”، وفق تصريحاته.