ليبيا – حذّر عضو مجلس النواب علي السعيدي من مساعٍ تركية لتحويل الجنوب عاصمة جديدة لتنظيم داعش، بعد أن خسر التنظيم عاصمته الحقيقية في مدينة الموصل في العراق.

السعيدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أنّ تنظيم الإخوان ما يزال يسعى للتمدّد والسيطرة على الجنوب الغربي من البلاد؛ لأجل فرض هيمنته على الشريط الحدودي، والتوغّل في عمق القارة الأفريقية التي يعتبرها تربة خصبة له، وله بعض التوابع هناك على رأسهم جماعتا بوكو حرام وأنصار الحق الإرهابيتان.

وقال عضو مجلس النواب إنّ عناصر تنظيم داعش سيحاولون ترجيح كفّة الوفاق في الجنوب لينقلبوا عليها هي الأخرى كما حدث في مدينة سرت عام 2016.