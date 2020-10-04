ليبيا – أكّدت مندوب دولة ليبيا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنجي الشريف أنّ ليبيا تعاني من أطماع المستعمرين، وأنّ تدخّل مصر مؤخّرًا ساهم بشكل كبير في حلّ الأزمة الليبية ومنع من تفاقم ويلات الحرب، مطالبة بمساعدة مصر ليبيا في كافّة أرجاء الدولة وليس الشرق فقط.

الشريف وخلال كلمتها بالجلسة الختامية لمحاكاة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمس السبت في مدينة الغردقة وفقًا لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية أوضحت أنّها قدّمت ورقة عمل لدى المؤتمر توضح أنّ التدخّل المطلوب سيكون سلميًا، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعليم؛ لأنّ أكبر ضمان لعدم استخدام السلاح سيكون بوجود أجيال مثقّفة وواعية.

وتابعت إنّ حلّ الأزمة الحالية سيكون أكبر مسمار في نعش المخطّط العالمي الذي يهدف لتدمير مقدّرات الشعوب العربية بأكملها.