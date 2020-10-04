الولايات المتحدة.. أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و900 وفاة خلال اليوم الماضي

الولايات المتحدة.. أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و900 وفاة خلال اليوم الماضي

الولايات المتحدة – ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال اليوم الماضي بأكثر من 54.4 ألف إصابة.

وبحسب بيانات وأرقام جامعة “جونز هوبكنز”، امس سجلت الولايات المتحدة 54441 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا في البلاد، إلى أكثر من 7.3 مليون إصابة.

وتوفي خلال اليوم الماضي 906 أشخاص، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 209 آلاف حالة حتى الآن.

ولوحظ في الولايات المتحدة ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات اليومية، حيث تم تسجيل 43752 إصابة و857 وفاة في اليوم السابق.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي الوباء.

المصدر: جونز هوبكنز