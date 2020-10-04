عمان – انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة، بنسبة 3.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو نسبته 1.8 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2019.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 2 بالمئة خلال 2019، مقارنة بـ 1.9 بالمئة في 2018.

وبحسب النتائج التي أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، الأحد، أظهرت معظم القطاعات تراجعا خلال الربع الثاني 2020، مدفوعة بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وتكبد قطاع الفنادق والمطاعم أعلى انخفاض بنسبة 13.4 بالمئة، خلال الفترة، نتيجة الإغلاقات التي فرضتها الحكومة في هذه القطاعات إما جزئيا أو بشكل كامل منذ مارس/آذار الماضي.

جاء ثانيا، من حيث نسبة التراجع، قطاع النقل والتخزين والاتصالات بانخفاض نسبته 9.2 بالمئة، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بتراجع 6.4 بالمئة الإنشاءات بتراجع 6.3 بالمئة.

وفرض الأردن لأكثر من 50 يوما، إغلاقا كليا أو جزئيا على مختلف المرافق والقطاعات الاقتصادية المحلية، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي الفيروس، قبل أن يبدأ الفتح التدريجي لهذه القطاعات اعتبارا من مايو/أيار الماضي.

وكان البنك الدولي، توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5 بالمئة للعام الحالي، فيما أشار إلى بدء تعافيه اعتبارا من 2021 بنسبة نمو 2 بالمئة.

الأناضول