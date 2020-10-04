العراق – شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تعزيز الوضع المالي للعراق والحفاظ على استقلالية البنك المركزي.

واكد الرئيس برهم صالح خلال لقائه محافظ البنك المركزي مصطفى الكتاب أهمية استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة واتباع سياسة نقدية متوازنة، واتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الفساد الإداري والمالي، لاسيما في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد جائحة كورونا، وانخفاض واردات النفط.

من جانبه، استعرض الكتاب، سير عمل البنك المركزي الحالية حول الوضع المالي والنقدي، والخطوات المتخذة للحد من التداعيات الاقتصادية، لتحقيق اهداف الارتقاء بالوضع المالي والنقدي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

وكالات