بورصات الخليج.. مكاسب قوية للكويت وهبوط حاد في السعودية

بورصات الخليج.. مكاسب قوية للكويت وهبوط حاد في السعودية

أبوظبي – أغلقت مؤشرات بورصات الخليج خلال أولى جلسات الأسبوع على تباين، بارتفاع ثلاث أسواق تقدمتها سوق الكويت بمكاسب قوية، وتراجعت في أربع بقيادة السعودية.

وهذه أول جلسة تداول في الأسواق الخليجية، بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، الجمعة، تبعه هبوط حاد في الأسهم الأمريكية وأسعار النفط الخام.

وهوت أسعار الخام أربعة بالمئة، الجمعة، لتنهي التعاملات على خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجل المؤشر الرئيس في سوق الكويت مكاسب قوية في أول جلسة تداول، بعد إغلاق لثلاث جلسات، حدادا على أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي الثلاثاء الماضي.

وأغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 3.06 بالمئة إلى 6205.27 نقاط، مدعوما بارتفاع أغلب الأسهم المدرجة، بقيادة سهم “الفنادق” الذي ارتفع بنسبة 31.083 بالمئة، والأولى للاستثمار بنسبة 26.35 بالمئة، وبنك الكويت الوطني بنسبة 4.84 بالمئة.

في المقابل، تكبد مؤشر السوق السعودية “تداول” خسائر كبيرة، منخفضا بنسبة 1.41 بالمئة إلى 8177.76 نقطة، وهوى سهم عملاق النفط أرامكو بنسبة 1.82 بالمئة، ونزل سهما مصرف الراجحي وسابك بنسبة 1.37 بالمئة و0.90 بالمئة على الترتيب.

في الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.93 بالمئة إلى 2244.63 نقطة، وقاد الخسائر سهم الخليج للملاحة منخفضا 5 بالمئة، كما نزل سهما بنكي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني 2.08 بالمئة و1.41 بالمئة على الترتيب.

جاءت خسائر مؤشر دبي، بعد يوم من إعلان تصفية شركة “أرابتك”، في خطوة تعكس أزمة قطاع العقارات في الإمارة.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهمي بنكي أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي 1.07 بالمئة و0.71 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.52 بالمئة إلى 9953.51 نقطة، وقاد التراجع سهم المتحدة للتنمية منخفضا بنحو 2 بالمئة، كما نزل سهما كهرباء وماء قطر وبنك قطر الوطني 1.66 بالمئة و0.61 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 3595.11 نقطة، وقاد الخسائر سهم مسقط للتمويل منخفضا 4.26 بالمئة، كما نزل سهما الغاز العمانية وبنك مسقط 1.90 بالمئة و1.66 بالمئة على الترتيب.

كانت بورصة عمان مغلقة الأربعاء والخميس، حدادا على وفاة أمير الكويت الراحل.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1436.29 نقطة، وقاد المكاسب سهما البنك الأهلي المتحد ألمنيوم البحرين “ألبا” مرتفعين 1.30 بالمئة و0.25 بالمئة على الترتيب.

الأناضول