أرمينيا – أجرى رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، امس اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، حيث بحثا الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الأرمني، في بيان، إن باشينيان أبلغ ميركل بـ”سير العمليات العسكرية”، كما “تحدث عن مشاركة العسكريين من تركيا والحقائق الأخيرة المتعلقة بنقل هذه البلاد مسلحين ومرتزقة إلى أذربيجان”.

ونقل البيان عن ميركل أنها “شددت على أهمية وقف إطلاق النار واستئناف العملية السلمية بالتوافق مع البيان الصادر يوم 1 أكتوبر عن رؤساء الدول التي تترأس مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة بتأجيج النزاع وجلب مسلحين أجانب للمشاركة في العمليات العسكرية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن “ضربات جوية وصاروخية” على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

المصدر: وكالات