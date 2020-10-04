إسبانيا – خرج فريق ريال مدريد من ملعب مضيفه ليفانتي بفوزه ثمين (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للفريق الملكي مبكرا، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول. ومن ثم سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب “لاسيراميكا – Estadio de la Ceramica” في مدينة فياريال.

وحقق ريال مدريد حامل اللقب، بذلك انتصاره الثالث على التوالي مقابل تعادل حتى الآن في الموسم الجديد للدوري، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط حصدها من (4 مباريات)، وينفرد بصدارة الليغا لأول مرة في هذا الموسم، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما مني ليفانتي بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في الموسم مقابل انتصار وحيد، ويشغل المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT