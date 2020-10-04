السودان – رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتصديق على اتفاقية السلام بين حكومة السودان والجماعات التي تنتمي إلى ما يسمى بـ “الجبهة الثورية”.

وقال غوتيريش، في رسالة فيديو نشرها عبر موقع “تويتر”، إن “توقيع اتفاق جوبا للسلام يمثل بداية حقبة جديدة لشعب السودان. أرحب بعمل الأطراف في الاتفاق نحو السلام على الرغم من الصعوبات الناجمة عن وباء كوفيد-19”.

وأضاف غوتيريش: “أشكر أيضا حكومة جنوب السودان لتسهيل هذه المفاوضات”.

وتابع الأمين العام القول، إنه “من المهم للغاية الآن أن تترجم الاتفاقية إلى تحسينات ملموسة في حياة الناس”. كما دعا الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيش تحرير السودان، للانضمام إلى عملية السلام.

وفي وقت سابق من يوم السبت، وقع نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، بالإنابة عن الحكومة الانتقالية، اتفاقية السلام النهائي مع الحركات المسلحة وغير المسلحة المنضوية في “الجبهة الثورية”. وتم توقيع الوثيقة في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتضم الجبهة الثورية عدة حركات أبرزها “حركة العدل والمساواة” و”حركة جيش تحرير السودان”، و”الحركة الشعبية المتحدة”.

وتتلخص أبرز بنود اتفاقية السلام النهائية، في ملف الترتيبات الأمنية المتعلقة بإدماج قوات الحركات المسلحة وغير النظامية تحت لواء الجيش الوطني الموحد خلال فترة زمنية محددة، وتقاسم السلطة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتكوين المجلس التشريعي، وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا عقب توقيع اتفاقية السلام النهائية.

المصدر: نوفوستي