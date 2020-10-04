فلسطين.. 63% من الأسر ستعجز عن تغطية نفقاتها إذا أعيدت إغلاقات كورونا

فلسطين.. 63% من الأسر ستعجز عن تغطية نفقاتها إذا أعيدت إغلاقات كورونا

فلسطين – أظهرت نتائج مسح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم الأحد، أن 63% من الأُسر لن تستطيع تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى شهر، إذا أعيد فرض إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الجهاز في بيان أن 42% من الأُسر انخفض دخلها بمقدار النصف على الأقل خلال فترة الإغلاق، مقارنة مع فبراير شباط 2020، وذلك بنسبة 46% من الأُسر في الضفة الغربية و38% في قطاع غزة.

وشمل المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء عينة من 9926 أسرة، بهدف تقييم أثر جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

كانت السلطة الفلسطينية فرضت إغلاقا شاملا لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك في الفترة بين الخامس من مارس/ آذار والخامس والعشرين من مايو/ أيار.

وبحسب المسح، فإن 63% من الأسر الفلسطينية لجأت إلى اقتراض المال أو الشراء بالدين لتغطية متطلباتها المعيشية مثل الطعام، على مدار الإغلاق، ارتفاعا من 58% في الظروف العادية.

وبلغت تلك النسبة 79% من الأُسر في غزة و52% في الضفة الغربية.

ويتزامن ذلك مع دفع السلطة الفلسطينية في أغسطس/ آب نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري للشهر الرابع على التوالي، وسط استمرار أزمتها المالية في ظل خلافات مع إسرائيل.

واستعرض بيان المسح أيضا أوضاع التعليم عن بعد، الذي طُبق خلال الإغلاق، إذ أشارت 49% من الأسر إلى أن عدم وجود الإنترنت في المنزل حال دون مشاركة أطفالهم في الأنشطة التعليمية.

المصدر: رويترز